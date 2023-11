Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

MTV Music Week in Düsseldorf: Korean Party Factory in der Nachtresidenz

3. November 2023

Am vergangenen Freitagabend gab es in der Nachtresidenz in Düsseldorf K-Pop vom Feinsten. Die Korean Party Factory war zu Gast, wir haben die Bilder dazu.