„Milchbar“ im Sir Walter: So wurde am 30. November gefeiert – die besten Bilder

Der November so gut wie abgehakt, Weihnachten fast vor der Tür: Kühle Wintertemperaturen, bunte Lichter und die passenden Beats sorgten an diesem Donnerstag auch im Sir Walter für eine ganz spezielle Wohlfühl-Atmosphäre, der man sich nur schwer entziehen konnte. Die Schnappschüsse unseres Fotografen findet ihr wie gewohnt in der oben verlinkten Galerie. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<