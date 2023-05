Milchbar im Sir Walter: die Foto-Highlights vom Donnerstag, 11. Mai

Beste Stimmung in der Milchbar im Sir Walter am Donnerstagabend. Foto: Tonight News / J. Sammer Da konnte man schon mal aufs kommende Wochenende anstoßen. Foto: Tonight News / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Galerie! Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer

Donnerstag-Abend – „Milchbar“-Time in Düsseldorf! Während sich die zahlreichen Gäste an der Theke im Sir Walter versammelten um an kühlen Drinks zu nippen, zeigte sich auch die Tanzfläche an diesem Abend gut aufgelegt. Die Fotos der Nacht findet ihr in unserer Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<