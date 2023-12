Milchbar im Sir Walter am Donnerstag, 7. Dezember – beste Stimmung, famose Fotos!

Noch etwas mehr als zwei Wochen, dann ist Heiligabend: In bester Dezember-Stimmung, teils aufgeladen vom Weihnachtsmarkt, teils mit besten Party-Vibes, steuerte die Düsseldorfer Szene an diesem Donnerstag zielsicher das Sir Walter an, um mal wieder einen fantastischen „Milchbar“-Abend zu zelebrieren. Was dabei so passiert ist, erzählen euch die Bilder in unserer Galerie.

