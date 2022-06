Neue Bar für Düsseldorf: Die Fotos vom Opening der Mezcaleria Rojo

Das nennt man wohl spontan: Nach einer Ankündigung kurz zuvor hat am Mittwoch die Mezcaleria Rojo in der Hunsrückenstraße 16 in Düsseldorf eröffnet. Dort, wo früher einmal die „Drei Amigos“ zuhause waren, ist nun Gastronom Walid El Sheikh eingezogen. Auf der Getränkekarte der Mezcaleria Rojo befinden sich unter anderem 50 bis 60 Sorten Tequila, Mezcal und Pisco.

Zum spontanen Opening in der Altstadt kamen zahlreiche Gäste – und auch unser Fotograf war vor Ort:

Spontanes Opening: Am 29. Juni hat die Mezcaleria Rojo in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet. Foto: Tonight.de / J.Sammer Inhaber Walid El Sheikh begrüßte zahlreiche Gäste. Foto: Tonight.de / J.Sammer Mit dabei: unser Fotograf. Viel Spaß mit den Fotos der Eröffnung! Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer Foto: Tonight.de / J.Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Resi, Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<