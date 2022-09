Mezcaleria Rojo am Samstag: Die Fotos der Nacht

Die Mezcaleria Rojo. Foto: Tonight.de / J. Sammer Prost, Ladies. Foto: Tonight.de / J. Sammer Gute Laune in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Die neue Bar von Walid El Sheikh in der Düsseldorfer Altstadt will einfach nicht alt werden. Auch an diesem Samstag wurde im Mezcaleria Rojo wieder eifrig gefeiert, getrunken und gelacht. Wir zeigen einige ausgewählte Highlights.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

