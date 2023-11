Mehrere Sichtungen: Deshalb flogen US-Kampfhubschrauber über das Rheinland

Am Mittwoch (22. November) sorgten mehrere US-amerikanische Helikopter für Aufsehen am Himmel, welche über den Kreis Mettmann und das Bergische Land flogen. Bei den Helikoptern soll es sich um Apache- und Black-Hawk-Kampfhubschrauber gehandelt haben.

In den sozialen Medien haben die Sichtungen ebenfalls für viele Spekulationen gesorgt. Zu diesen gibt es jetzt vom Düsseldorfer Flughafen eine offizielle Rückmeldung. „Wir können bestätigen, dass seit Mittwochabend am Flughafen Düsseldorf 15 US-Militärhubschrauber stehen. Diese werden unserer Kenntnis nach heute Vormittag ihren Weiterflug antreten“, erklärte ein Sprecher des Flughafens am Donnerstagmorgen (23. November).

Luftfahrtamt der Bundeswehr meldete die Einsätze aus

Für weitere Informationen verweist der Flughafensprecher an die US-Streitkräfte. Diese haben sich bisher jedoch noch nicht zu den Helikoptereinsätzen gemeldet.

Dafür hat das Luftfahrtamt der Bundeswehr die Flugdaten von Mittwoch ausgewertet. Wie dieses berichtet, sollen „um 16.26 Uhr Ortszeit vier Hubschrauber vom Typ AH-64 Apache und um 16.35 Uhr Ortszeit zwei Hubschrauber vom Typ AH-64 Apache und zwei Hubschrauber vom Typ H-60 Blackhawk der U.S.-Streitkräfte“ über den südlichen Kreis Mettmann hinweg geflogen sein. „Die Anflüge auf den Flughafen Düsseldorf erfolgten dabei aus Südosten, wobei das Stadtgebiet in einer Höhe von 1100 Fuß, etwa 335 Meter über Grund überflogen wurde“, wird ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr in der „Rheinischen Post“ zitiert.

Weiter erklärte er in Hinblick auf die Flugbewegungen: „Die Luftfahrzeuge flogen im Rahmen von Verlegeflügen von Wiesbaden, Ansbach und Illesheim nach Eindhoven und sind am Flughafen Düsseldorf zwischengelandet.“