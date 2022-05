Mauer am Samstag – die schönsten Bilder des Abends

Das große Re-Opening nach der zweieinhalbjährigen Corona-Pause war zwar schon am Freitag (20. Mai), aber die Düsseldorfer Partymeute hat sich einen Besuch in der Mauer auch am Samstag nicht entgehen lassen. Das ganze Wochenende wurde quasi das Comeback des beliebten Altstadt-Clubs zelebriert. Unsere Fotos zeigen: Neben guter Stimmung war auch jede Menge Alkohol im Spiel. Aber seht und überzeugt euch selbst.

Gute Laune und jede Menge Alkohol; Der Samstag in der Mauer. Foto: Tonight.de/M. Gramatke Wer feiern will, muss warten: die Schlange vor der Mauer. Foto: Tonight.de/M. Gramatke Heiß, heißer, MAUER! Foto: Tonight.de/M. Gramatke

