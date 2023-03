Im schmalsten Haus von Düsseldorf zuhause: Das ist die Melody Bar

Die Melody Bar auf der Kurze Straße in der Düsseldorfer Altstadt ist ein absoluter Geheimtipp und findet sich im schmalsten Haus der gesamten Stadt. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Die gute Seele der Melody Bar in Düsseldorf: Ivonne Franken arbeitet hier seit mehr als 20 Jahren. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Ein einzigartiger Anblick in der Düsseldorfer Altstadt: Die Melody Bar liegt im schmalsten Gebäude der Stadt. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken An der Theke der Melody Bar in Düsseldorf heißt es auf Tuchfühlung gehen: der schmale Schlauch führt die Menschen zueinander. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken An hochwertigen Getränken wird in der Melody Bar einiges geboten. Hier muss garantiert niemand durstig nach Hause gehen. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Urgemütlich: ein Blick auf die Melody Bar lässt bereits erahnen, wie es hier abends zugeht. Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken Foto: Melody Bar Foto: Melody Bar / Ivonne Franken

Dafür, dass sie Kurze Straße genannt wird, ist die Liste an Baudenkmälern vor Ort extrem hoch: Gleich elf Gebäude stehen hier unter Denkmalschutz, darunter auch die mit 2,90 Meter legendär schmale Hausnummer 12. Eingebettet in die weiße Häuserfront und hinter den großen Fenstern findet sich hier mit der Melody Bar ein wahres Kleinod der Düsseldorfer Altstadt. Wir stellen euch die Location näher vor.

An einer Backsteinwand prangt ein großes Bild von einem Hundekopf mit menschlichem Körper, locker-leger im weißen T-Shirt schaut er scheinbar recht gleichgültig auf die Gäste an der Theke vor ihm – und zieht dennoch alle Blicke auf sich.

Die Theke ist in warmes Licht gehüllt, auf den gläsernen Regalböden tummeln sich etliche Alkoholika. Auf einer gläsernen Holzvitrine thront der beliebte und selbst abgefüllte Melody-Eierlikör, eine Idee welche während der Corona-Zeit aufkam und mittlerweile zur Eigenproduktion gereift ist. An der Decke ziehen sich breite Rohre durch den Raum – eine gewisse Spur Jazz-Chic kann man der Location nicht absprechen.

Gegründet wurde die Bar im Jahr 1993 vom Ehepaar Heidi und Erich Wellhöfer, 2003 kam Ivonne Franken dazu: Als Aushilfe angefangen verliebte sie sich schnell in die einmalige Nachtbar und ihren originellen Charme. Seitdem ist sie die gute Seele hinter der Theke und die Frau, bei der alle Stricke zusammenlaufen – keine leichte Arbeit, wie sie uns auch im Interview verrät.

>> 30 Jahre Melody Bar in Düsseldorf: Bar-Betreiberin Ivonne Franken im Interview <<

Melody Bar in Düsseldorf: Getränke und Signature-Drinks

Wenn das Leben nach Zitronen schmeckt, frag nach Salz und Tequila – oder gönn dir eine Margarita. Tatsächlich bietet euch die Melody Bar so ziemlich jeden Drink, den ihr euch nur vorstellen könnt. Angesagt sind die Daiquiris, bekannt wurde die Bar einst durch einen fruchtigen Drink mit frischen Erdbeeren, dem sogenannten „Helgoländer“ – ganz ähnlich wie ein Slushy-Eis. Nebenbei hat sich während der Corona-Zeit ein eigener Eierlikör ins Angebot geschlichen. Die Produktion des Getränks gehört für das Team der Melody Bar längst zum Alltag. Zudem soll der Eierlikör bald auch über einen eigenen Webshop verkauft werden.

Melody Bar in Düsseldorf: So kommt ihr hin

Die Melody Bar lässt sich beim Bummeln über die Kurze Straße tatsächlich ziemlich schnell übersehen: Wenn ihr in Richtung Burgplatz lauft, findet ihr das schmale Gebäude ein paar Meter neben dem Schaukelstühlchen auf der rechten Seite, gegenüber vom McLaughlin’s und der Düsseldorfer Schweinshaxen-Kultlocation „Ham Ham bei Josef“.

Die Adresse der Melody Bar in Düsseldorf: Kurze Str. 12, 40213 Düsseldorf (Google Maps)

Melody Bar in Düsseldorf: Das sind die Öffnungszeiten

Die Melody Bar ist mittwochs und donnerstags von 20 bis 2 Uhr nachts geöffnet. Am Wochenende (freitags und samstags) lädt euch die Bar von 20 bis 4 Uhr morgens zu einem feinen Drink ein.

Melody Bar in Düsseldorf: Dresscode – kommt jeder rein?

In der Melody Bar auf der Kurze Straße ist jeder willkommen – doch die Betreiberin macht auch Ausnahmen. Wer mit einem wild grölenden Junggesellenabschied den Bollerwagen vor die Tür schiebt, muss sich kaum wundern abgelehnt zu werden.

Später in der Nacht wird die Tür zudem geschlossen: Dann müsst ihr klingeln, um reingelassen zu werden. Wundert euch also nicht, wenn ihr euch kurz vorstellen müsst – die Bar soll auch tief in der Nacht möglichst „heimelig“ bleiben.