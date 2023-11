Im Düsseldorfer Wohnzimmer: Retematäng Bar auf der Ratinger feiert Fünfjähriges

„Retematäng“ – das ist Düsseldorferisch und bedeutet so viel wie Ratinger Straße, gerne auch mal „Lasset das Altbier in Strömen fließen!“. Der namensgebende Transitkanal in die Altstadt gilt nicht umsonst als das Wohnzimmer derselben: Hier ist es gemütlich, hier bleibt man gerne „etwas“ länger. Am Freitag dürft ihr euch davon in der Retematäng Bar überzeugen und zugleich ein lautes „Happy 5th Birthday!“ gen Theke prosten.

Für Betreiber Daniel Vollmer war es zuletzt ein trauriges Wochenende: Am vorigen Samstag, dem 25. November, endete mit der letzten Party im Schickimicki eine weitere legendäre Party-Ära in der Altstadt. Der Grund für die Schließung laut Vollmer: „Die Familie […] und die 2018 eröffnete Retematäng Bar auf der Ratinger Straße lassen leider zu wenig Zeit, um das Schickimicki weiterhin mit dem nötigen Elan und Liebe weiterzuführen.“

Einige der schönsten Bilder unserer Fotografen aus 11 Jahren Schickimicki haben wir hier für euch zusammengefasst:

>> Über 11 Jahre Schickimicki in Düsseldorf: Der große Foto-Rückblick <<

Fünf Jahre Leben, Lieben, Lachen und Lallen

Nach nur einer kurzen Durchschnauf-Pause geht es für Vollmer am kommenden Wochenende gleich mit Vollgas weiter: Fünf Jahre Retematäng auf der Ratinger wollen angemessen zelebriert werden. Der Düsseldorfer verspricht: „Zur Feier des Tages gibt es unsere allseits beliebten ‚Hot Shots‘ für einen ’speziellen Kurs‘ und unser leckeres Kellerbier ‚Pitters‘ für 2,05 Euro. Das eine oder andere schicke Füchschen Alt und/oder Pilsner Urquell gibt es ‚aufs Haus‘.“

Los geht es bereits ab 16 Uhr, danach wird ohne Unterlass bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Der Eintritt ist, wie immer, kostenlos.

Termin: Freitag, 1. Dezember 2023, ab 16 Uhr

Adresse: Ratinger Straße 43/Ecke Ratinger Mauer, 40213 Düsseldorf

Die Retematäng Bar hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt gemausert, der auch neuen Konzepten stets aufgeschlossen gegenüber steht: Von der „Beer Pong Night“ bis zum „Speed Gaming“-Brettspielabend wurde hier bereits einige durchexerziert, was einen famosen Abend verspricht. Aktuell glänzt der Laden vor allem mit den Live-Übertragungen der Fortuna-Spiele.