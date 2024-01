Kostenlos trainieren in Düsseldorf: „Sport im Park“ startet in die Winteredition

Ein Vorsatz vieler Menschen ist es, sich im neuen Jahr mehr zu bewegen oder mit Sport anzufangen. Wer sich dabei das Geld fürs Fitnessstudio sparen möchte und ohnehin lieber mit Gleichgesinnten fitter werden möchte, für den sind die Angebote von „Sport im Park“ ideal. Ab dem 18. Januar startet das kostenlose Gesundheitstraining in die Winteredition. Dann werden wieder bis zum 28. April an vier Wochentagen in vier verschiedenen Grünanlagen im Stadtgebiet unterschiedliche Sportkurse angeboten. Hier erfahrt ihr, welche das sind.

Das sind die neuen Kurse und Zeiten bei „Sport im Park“ ab Januar 2024

Folgende Kurse stehen euch ab dem 18. Januar während des Winterprogramm von „Sport im Park“ zur Verfügung:

Donnerstags: intensives Fitnesstraining um 18.30 Uhr im Rheinpark Bilk (Bürgerwiese am Landtag), Kursleitung: Sportzeit Nord

Freitags: funktionales Training um 18.30 Uhr im Berty-Albrecht-Park (Toulouser Allee), Kursleitung: Vivit

Samstags: Zumba um 10 Uhr im Rheinpark Golzheim (an der Theodor-Heuss-Brücke), Kursleitung: FaSu

Sonntags: Zumba um 11 Uhr im Schlosspark Eller (Wasserspielplatz), Kursleitung Melanie Holzberg und Andrea Moreno

Was muss ich bei der Teilnahme der Kurse von „Sport im Park“ beachten?

Die unverbindlichen und kostenlosen Kurse sind für Untrainierte ebenso wie für Sportliche aller Altersgruppen geeignet. Das Training richtet sich an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, dauert rund eine Stunde und findet bei jedem Wetter statt – auch in den Schulferien und an Feiertagen. Am 8. Februar (Altweiber) fällt das Angebot aus.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Mitzubringen sind ein Handtuch, eine Iso- oder Sportmatte und gegebenenfalls etwas zu trinken.