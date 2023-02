Karneval Düsseldorf 2023: Sorgen um „Letzte Generation“ beim Rosenmontagszug

„Wer sind die Klima-Terroristen?“ fragt einer der zahlreichen Motto-Wagen des Rosenmontagszuges in Düsseldorf. Damit nehmen sich die Macher den Anliegen der Klimaaktivisten direkt an – und halten der jecken Gesellschaft den Spiegel vor. Jetzt haben die Aktivisten ein Statement zu den befürchteten „Klebe-Attacken“ am Rosenmontag veröffentlicht.

„Die Sorgen um die Kipppunkte sind berechtigt und die Gefahren real. Wenn durch die Klimakrise in Sibirien das Methangas freigesetzt wird, wird die Erde im wahrsten Sinne des Wortes zur Klimahölle“, sagte zuvor noch Wagenbauer Jacques Tilly.

Klimaschützer in Düsseldorf: Angst vor dem Ende des Karnevals

Die Letzte Generation reagierte am Montag mit einem schriftlichen Statement: „Das größte Interesse der Öffentlichkeit liegt nicht etwa darauf, dass es in 20 Jahren keinen Karneval mehr geben wird, wenn wir so weitermachen, sondern darauf, ob die Letzte Generation auch die Karnevalszüge unterbrechen wird“, heißt es darin.

„Die größte Sorge ist nicht etwa, dass wir in 20 Jahren die Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln nicht mehr sicherstellen können, sondern, ob wir uns ungestört von genau dieser Tatsache ablenken können.“ Ob es Aktionen geben wird, ließen die Aktivisten weiter offen.

