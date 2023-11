Karneval in Düsseldorf

So wurde der 11. November in der Fett Weinbar gefeiert – die besten Fotos

12. November 2023

Pünktlich am 11.11. lebt Düsseldorf wieder besonders auf: Der Start in die neue Karnevalssession verspricht, ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des rheinischen Frohsinns zu schreiben. Das dazu passende Intro wurde in der Fett Weinbar verfasst – natürlich stilecht mit einem kühlen Wein in der Hand.