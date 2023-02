Karneval in Düsseldorf

„Porno al Forno“ im Schlösser Quartier am Karnevalssonntag, 19. Februar – alle Fotos

20. Februar 2023

Pornöser Auftritt einer wahren Kultband im Henkel-Saal: bei "Porno al Forno" bebte der Boden und die bunte Menge tobte. So geht Karneval in Düsseldorf! Unser Fotograf hat das Konzert und den Abend für euch in zahlreichen Schnappschüssen festgehalten.