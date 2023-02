Novum zum Düsseldorfer Rosenmontagszug: Karnevalisten um Tilly verraten Mottowagen

Die Düsseldorfer Karnevalisten rund um Wagenbauer Jacques Tilly haben mit einem ehernen Grundsatz gebrochen und das Motiv eines Mottowagens vorab verraten. Bislang galten die politisch oft bissigen Mottowagen bis Rosenmontag als die bestgehüteten Geheimnisse in der Landeshauptstadt. Hintergrund sind frühere Versuche der Kritisierten, die Wagen mit Einstweiligen Verfügungen noch in letzter Minute zu stoppen.

Doch die Angst und das Gerücht, Klima-Aktivisten könnten in diesem Jahr den Rosenmontagszug stoppen, brachten die Wagenbauer zum Umdenken: Und so verrieten sie am Freitag, dass am Rosenmontag ein Wagen mit dabei sein wird, der sich hinter das Anliegen der Klima-Aktivisten der Letzten Generation stellt.

Tillys Mottowagen 2023: „Wer sind die Klima-Terroristen?“

„Wer sind die Klima-Terroristen?“ wird auf dem Mottowagen stehen. Zu sehen ist ein Aktivist der Letzten Generation, der versucht, mit seinem Körper die Zerstörer des Weltklimas, verkörpert durch Braunkohlebagger, Industrie und Verkehr, zu stoppen.

„Die Sorgen um die Kipppunkte sind berechtigt und die Gefahren real. Wenn durch die Klimakrise in Sibirien das Methangas freigesetzt wird, wird die Erde im wahrsten Sinne des Wortes zur Klimahölle“, sagte Jacques Tilly und appellierte an die Letzte Generation: „Ihr braucht den Zug nicht zu stören, das wäre kontraproduktiv. Wenn der Zug 45 Minuten steht, ist er einfach kaputt.“

