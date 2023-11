Karneval in Düsseldorf

Karneval in der Boston Bar: Die Foto-Highlights vom 11. November 2023

12. November 2023

Sie ist längst zum Hot Spot in der Altstadt geworden, zum Start in den Düsseldorfer Karneval konnte sie besonders abliefern: In der Boston Bar wurde an diesem Samstag besonders lange und ausgiebig gefeiert. Wir zeigen die schönsten und buntesten Bilder von der Tanzfläche.