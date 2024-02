Karneval Düsseldorf 2024 TV: Wo wird der Rosenmontagsumzug übertragen?

Düsseldorfer Karneval im TV: Keine Lust auf durchwachsenes Wetter und feuchte Perücken? Dann setzt euch einfach daheim die Pappnase auf, zieht auf die Couch und schenkt euch euer Lieblingsbierchen mit perfekter Krone ins eigene Glas! Wir verraten, wann der Düsseldorfer Rosenmontagszug in diesem Jahr über den Bildschirm rollt.

Die Kölner stoßen mit einem kühlen Kölsch auf den Rosenmontag an, während auch in Düsseldorf ordentlich geschunkelt, geflirtet und gefeiert wird: Das Highlight der Session erwartet euch Rosenmontag, dem 12. Februar 2024 – dann setzen sich am Vormittag die Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf in Bewegung.

Bereits ab 9.30 Uhr startet am 12. Februar im WDR die Übertragung vom Rosenmontagszug in Köln. Später am Abend geht dann auch die WDR-Fernsehsitzung „Karneval in Köln“ auf Sendung. Düsseldorfer hingegen schauen ab 15 Uhr im WDR beim Rosenmontagszug durch die Landeshauptstadt vorbei. Nur die Kamelle müsst ihr euch dabei selbst auf den Couchtisch schmeißen.

Im Ersten gibt es am Rosenmontag um 14 Uhr alle Highlights des Kölner „Zochs“, ab 15.30 Uhr werden die Höhepunkte des Düsseldorfer Zugs gezeigt.

Hier wird der Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024 live übertragen:

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Das ist der Livestream

Wer den Rosenmontagszug im Livestream verfolgen möchte: Hier könnt ihr das WDR-Angebot anrufen.

Rosenmontag 2024 im WDR: Karnevals-Programm am 12. Februar

Noch immer nicht genug Karneval am Montag? Dann solltet ihr einfach auf den WDR umschalten, denn hier steht der gesamte Tag im Zeichen vom Karneval – und das von 0.15 bis 3.45 Uhr am nächsten Tag, also wortwörtlich rund um die Uhr! Auf diese Sendungen dürft ihr euch freuen: