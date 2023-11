Karneval in Düsseldorf

11.11. in der Elephant Bar: So wurde am Samstag auf den Karneval angestoßen – alle Fotos

12. November 2023

Hoch die Hände, hoch die Gläser! Auch in der Elephant Bar in der Düsseldorfer Altstadt wurde am 11.11. auf die närrische Saison angestoßen. Die besten Fotos vom bunten Treiben findet ihr hier.