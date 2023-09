Happy Birthday Sir Walter! Düsseldorfer Kult-Location feiert siebtes Jubiläum – die Fotos vom Freitag

Das Wochenende kann kommen, also ab ins Sir Walter! An diesem Freitag bot sich den Gästen eine besondere Überraschung: Die Kultbar am Rande der Altstadt feierte das siebte Jubiläum. Wir zeigen die Bilder einer langen Nacht, die nach baldiger Wiederholung schreit – und freuen uns zeitgleich auf die nächsten sieben Jahre im Sir Walter in Düsseldorf. Cheers!

Gleichzeitig darf das Gesicht hinter dem Sir Walter übrigens gleich doppelt feiern: der Düsseldorfer Unternehmer Walid El Sheikh wurde zum „Erfolgsgastronom des Jahres“ 2023 gewählt.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<