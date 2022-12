Guildo Horn im Stahlwerk – alle Fotos von der ultimativen Weihnachtsparty

Volle Hütte beim Weihnachtskonzert von Guildo Horn und seinen orthopädischen Strümpfen. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Sogar eine Delegation vom Nordpol war vor Ort. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Viel Spaß mit den Fotos des Abends! Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

Hach Guildo, was wäre Düsseldorf nur ohne dich und deine orthopädischen Strümpfe: Am Freitag bewies der Meister im Stahlwerk erneut, was eine harte Nussecke ist – und wie sich Weihnachten am besten unter die Leute bringen lässt. Besser lässt es sich nicht ins Wochenende feiern! Wir zeigen die Fotos eines sehr wilden Abends.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

