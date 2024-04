Großkontrolle in Düsseldorf: Polizei stoppt Tuner und Poser

Wurden die Tuner und Poser in Düsseldorf gestoppt? Die Polizei der Landeshauptstadt hat in der Nacht zu Sonntag eine Großkontrolle durchgeführt. Ziel war es, die Tuning- und Poserszene sowie illegale Kraftfahrzeugrennen zu unterbinden. In der Zeit von 18 bis 2.30 Uhr gingen den Beamten zahlreiche Verkehrssünder ins Netz. Anzeigen und Strafverfahren folgten auf eine Vielzahl von Verstößen.

Spezialisierte Einheiten waren ab dem frühen Abend im Einsatz, um die Kontrollen einzuleiten. Die Polizei nutzte Geschwindigkeitsmessgeräte an verschiedenen Orten und richtete eine zentrale Kontrollstelle ein. Verdächtige Fahrzeuge wurden gezielt zur Überprüfung dorthin geleitet. Besonders auffällig war ein amerikanischer Schulbus, dessen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und eine nicht korrekte Umweltplakette führte.

Ein weiterer Fahrer geriet unter Verdacht, sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu lenken. Eine Blutentnahme wurde zur weiteren Klärung durchgeführt. Zudem registrierten die Beamten ein illegales Rennen zwischen zwei Hochleistungsautos, welches mittels ProViDa-Fahrzeug dokumentiert wurde. Die beiden jungen Männer, 22 und 29 Jahre alt, müssen sich nun einem Strafverfahren stellen.

Die Polizei überwachte auch den Bereich um die Düsseldorfer Messe, wo sich ein Treffpunkt der Szene befand. Bei den dortigen Kontrollen wurden weitere Verstöße festgestellt. Die umfangreiche Aktion endete in den frühen Morgenstunden und führte zu einer beachtlichen Bilanz.

Zahlen zur Polizeiaktion

Insgesamt wurden sechs Verkehrsstrafanzeigen erstattet, eine Blutprobe entnommen und fünf Fahrzeuge zur Begutachtung sichergestellt. Die Beamten verfassten außerdem 40 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und weitere 251 Anzeigen wegen unterschiedlicher Verkehrsverstöße.

