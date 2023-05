Freitags in der Mezcaleria Rojo in Düsseldorf: Fotos vom 12. Mai

Freitagsabends schmecken die Drinks im Mezcaleria Rojo gleich doppelt gut. Foto: Tonight News / J. Sammer Bei den Temperaturen ließ es sich auch wunderbar im Außenbereich aushalten. Foto: Tonight News / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Galerie! Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer Foto: Tonight News / J. Sammer

Die zweite Mai-Woche ist abgehakt, die Arbeit kein Thema mehr: In der Mezcaleria Rojo feierten die Düsseldorfer zusammen mit besten Freunden bis tief in die Nacht. Unser Fotograf war mit dabei, seine schönsten Schnappschüsse gibt es in unserer Galerie. Viel Spaß!

