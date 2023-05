Düsseldorf

Freitags in der Boston Bar: So wurde am 5. Mai gefeiert – alle Fotos

6. Mai 2023

Noch immer beflügelt von den sommerlichen Temperaturen zog es die Düsseldorfer Nachtschwärmer am Freitag in die Boston Bar in der Düsseldorfer Altstadt. Was sie dort erlebt haben, erfahrt ihr in unserer Galerie.