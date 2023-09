Düsseldorf

Freitags in der Boston Bar: die besten Fotos vom 1. September

2. September 2023

"Auf die Plätze, fertig, tanz!" – in der Boston Bar ging es am Freitag wieder heiß her, während zahlreiche Cocktails über den Tresen geschoben wurden. Die schönsten Bilder unseres Fotografen findet ihr in unserer Galerie.