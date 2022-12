Freitags in der Boston Bar – alle Fotos vom 9. Dezember

Gelöste Stimmung nach einer anstrengenden Woche in der Boston Bar. Foto: Tonight.de / J. Sammer Manch einer wollte der Geschichte vom nahenden Wochenende keinen Glauben schenken... Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Galerie Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alter Falter, was für eine Nacht in der Boston Bar inmitten der Düsseldorfer Altstadt: Bis tief in die Nacht drängten sich die Gäste dicht an dicht, während jede Menge kühle Drinks über die Theke wanderten. Das wahre Ausmaß der Party könnt ihr in den Bildern unseres Fotografen nachvollziehen. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<