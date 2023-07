Düsseldorf

Freitags im Sub: „Von wegen im Keller ist kühler!“ – alle Fotos vom 7. Juli

8. Juli 2023

Eingeschworene Partypeople wissen längst darüber Bescheid: In diesem Keller wird's auch im Sommer nicht kühler! Am Freitag drehte die Crowd im Sub mal wieder dermaßen auf, dass die Temperaturen auf der Tanzfläche ins Tropische drifteten. Wir zeigen die Foto-Highlights.