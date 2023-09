Düsseldorf

Freitags im Sub in Düsseldorf: Heiße Tänze, kühle Drinks, fabulöse Fotos vom 8. September

9. September 2023

Wer zum Start ins Wochenende im Sub nicht ins Schwitzen kam, der war nicht dort: In Düsseldorfs liebstem Partykeller wackelten nicht nur die Wände, sondern auch der Boden der Tanzfläche und die Wodka-Flaschen auf den Tischen der zahlreichen Gäste. Was für eine Nacht!