Düsseldorf

Freitags im Sub: geschüttelt, nicht gerührt – alle Fotos vom 24. Februar

25. Februar 2023

Nach den tollen Tagen in Düsseldorf kehrte am Freitag nach Aschermittwoch wieder der ganz normale Wahnsinn ins Sub ein. Unser Fotograf hat sich unter die Leute gemischt – die schönsten Ansichten der Nacht findet ihr in unserer Galerie.