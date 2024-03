Fortuna Düsseldorf: 90.000 Ticketanfragen für kommendes Freispiel

Die Bewerbungsphase für Fortuna Düsseldorfs drittes Freispiel im Rahmen von „Fortuna für alle“ gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag, 7. April, ist abgeschlossen. Mit 90.000 Ticketanfragen war die Nachfrage erneut enorm.

Südtribüne in einem Tag ausverkauft

Ähnlich wie bei den Partien gegen Kaiserslautern und St. Pauli war auch das dritte Freispiel gegen Braunschweig bereits nach der Bewerbungsphase für Mitglieder ausgebucht. Die Südtribüne war sogar innerhalb eines Tages restlos ausverkauft, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Volle Hütte zum fünften Mal in dieser Saison

Insgesamt 90.000 Tickets wurden diesmal angefragt. Dazu zählen neben den Anfragen über die Bewerbungsplattform auch die organisierte Fanszene, Fans mit Dauerkarten, die ihre Tickets bereits sicher haben, sowie die Gästefans.

Vergabe der Tickets erfolgt am 21. und 22. März

Die freien Plätze werden nun unter den noch offenen Ticket-Anfragen, die über das Bewerbungstool eingegangen sind, vergeben. Die Benachrichtigung, ob die Bewerbung erfolgreich war, erfolgt am Donnerstag, 21. März, sowie am Tag darauf per Mail. Zudem wird die Info im Kundenkonto im Online-Ticketshop hinterlegt.

Die organisierte Fanszene und der Verein haben vorab knapp 1000 Karten für soziale Einrichtungen aus der Region reserviert. 500 Tickets gehen an Partnervereine des Nachwuchsleistungszentrums der Fortuna. Vereinsmitglieder hatten nach wie vor eine größere Chance, ein Freispiel-Ticket zu bekommen.

Der Zweitmarkt, auf dem zurückgegebene Tickets im Resale landen können, öffnet am Montag, 25. März, um 16.30 Uhr.

Freispiel gegen Braunschweig: Das dritte Spiel der Pilotphase Das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 7. April 2024 ist bereits das dritte kostenlose Spiel im Rahmen der Pilotphase von „Fortuna für alle“ in dieser Saison. Ermöglicht wird dies unter anderem durch Sponsoren und Partner.

mit Material der dpa