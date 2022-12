Flughafen Düsseldorf zu Weihnachten: So ist die Lage vor Ort – alle Fotos

Reisende warten am 23. Dezember 2022 vor dem Check-In im Flughafen Düsseldorf . Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Auch für die Kofferabgabe musste man am 23. Dezember wieder einige Zeit mit sich bringen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Eindrücke vom Flughafen Düsseldorf am 23. Dezember 2022. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Am 23. Dezember ist der Hauptreisetag vor Weihnachten. Die Bundespolizei verspricht genügend Personal am Sicherheits-Check vom Flughafen Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Warteschlangen am Flughafen Düsseldorf am 23. Dezember sind etwas länger als sonst. Von Chaos aber keine Spur. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Eindrücke vom Flughafen Düsseldorf am 23. Dezember 2022. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Am 23. Dezember wurden wieder einige Flüge am Flughafen Düsseldorf annulliert. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Jede Menge Reisende wollen über die Feiertage in den Urlaub. So auch am Flughafen Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Eindrücke vom Flughafen Düsseldorf am 23. Dezember 2022. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Das Gepäck stets im Blick: Viele Reisende am Flughafen Düsseldorf freuen sich auf die Auszeit über die Feiertage. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am ersten Tag der Weihnachtsferien hat es an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen etwas mehr Andrang als sonst gegeben, größere Schlangen an den Schaltern blieben am Freitagmorgen aber zunächst aus. Bei Check-In und Sicherheitskontrollen laufe alles geordnet und ruhig, hieß es vom Flughafen Düsseldorf.

Das Fluggastaufkommen sei an Weihnachten natürlich ein bisschen höher als zum Beispiel im November, sagte er. Es sei aber nicht mit den Sommer- oder Herbstferien vergleichbar. Damals hatten sich in Köln und Düsseldorf teils mehrere Hundert Meter lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gebildet.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte mit, der erste Ferientag sei mit rund 45.000 erwarteten Passagieren bei etwa 350 Flugbewegungen auch der verkehrsstärkste in der Weihnachtszeit. An den Sicherheitskontrollen müsse man am Freitagmorgen an zwei Flugsteigen zwischen 20 und 40 Minuten, an einem Flugsteig weniger als 20 Minuten waren.

Flughafen Düsseldorf am 23. Dezember: Zahlreiche Flüge werden gestrichen

Seit den frühen Morgenstunden kurz vor Weihnachten mussten leider auch einige Flüge gestrichen werden, darunter Verbindungen von Düsseldorf nach Frankfurt (über Lufthansa), sowie nach London und München (über Eurowings). Eine Übersicht aller annullierten Flüge findet ihr hier:

mit dpa