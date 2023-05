Airport Düsseldorf will mehr Flugbewegungen zulassen – Kritiker besorgt

Der Flughafen Düsseldorf hat angekündigt, mehr Starts und Landungen pro Stunde zulassen zu wollen. Damit ist der Flughafen zwar von der Idee abgerückt, eine Erhöhung der absoluten Anzahl an Flügen durchzusetzen, doch Kritiker fürchten, dass es dennoch zu mehr Flugbelastungen kommt.

Denn die Rechnung lautet wie folgt: Die Anzahl der Starts und Landungen soll pro Stunde erhöht werden. Kritiker erwarten in Zukunft 60 statt 47 Flugbewegungen pro Stunde. Der Flughafen nimmt andere Zahlen, um die Änderungen ins Verhältnis zu setzen. Er will 6000 zusätzliche Flugbewegungen mit Großraumjets in sechs Monaten. Das entspräche dann 30 Flügen mehr pro Tag.

Mönchengladbacher Flughafen soll Airport Düsseldorf helfen

Wie aber soll das gehen, dass 6000 Flüge mehr in einem halben Jahr stattfinden, aber gleichzeitig keine Erhöhung der absoluten Anzahl an Flugbewegungen durchgesetzt werden soll? Auch hier gibt es eine einfache Erklärung. So sollen kleinere Flugzeuge und Privatjets nicht mehr den Düsseldorfer Flughafen anfliegen, sondern in Mönchengladbach starten und landen.

Der Flughafen in Mönchengladbach liegt 30 Kilometer entfernt von der großen Schwester in Düsseldorf, 20 Prozent der Gesellschaft aber gehören sowieso dem Airport Düsseldorf. In Mönchengladbach nahm man die Entscheidung bereits erfreut auf und freue sich auf die Mehrarbeit, wie es in der „Rheinischen Post“ heißt.

Für die Anwohner am Düsseldorfer Flughafen aber bedeuten 6000 Großraumjets mehr eine deutliche Mehrbelastung. Denn um pro Stunde eine gewisse Entzerrung zu erreichen, wird nun befürchtet, dass vor allem in den frühen Morgenstunden sowie am späten Abend deutlich mehr Flüge starten und landen. Damit verbunden wäre dementsprechend auch deutlich mehr Lärm.

Flughafen Düsseldorf: Eurowings will A321 in Düsseldorf stationieren

Die Airline Eurowings hat zudem angekündigt, noch mehr große Jets vom Typ A321 in Düsseldorf stationieren zu wollen. Eurowings gilt als wichtigste Airline in Düsseldorf und hat ca. 40 Jets bereits am Flughafen in der Landeshauptstadt. Mit den A321 sollen vor allem die beliebten Urlaubsziele, wie etwa Spanien oder Griechenland, angeflogen werden. Denn das Fassungsvermögen der Jets liegt bei 230 Sitzplätzen, womit deutlich mehr Passagiere transportiert werden können.

Abgesegnet werden müssen die Pläne des Airports letztlich noch vom Verkehrsministerium. Dort, so hoffen Kritiker, solle man sich genau anschauen, wie der Flughafen die Pläne umzusetzen gedenkt.