Feuerwehr Düsseldorf: Jahresbericht 2023 präsentiert Rekordzahlen

Rund 200 hauptamtliche Einsatzkräfte und 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr sorgen in der Landeshauptstadt Düsseldorf täglich für Sicherheit. Im Rahmen eines Pressegesprächs am heutigen Donnerstag stellte Feuerwehrdezernent Christian Zaum gemeinsam mit Carsten Hahn, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Düsseldorf, den Jahresbericht 2023 unter dem Motto „Ehrenamts stark“ vor.

Ehrenamtliches Engagement: Unverzichtbarer Eckpfeiler der Gefahrenabwehr

„Das ehrenamtliche Engagement ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Aufgabe. So leisten die vielen Frauen und Männer, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr freiwillig und unentgeltlich Engagieren einen wichtigen Beitrag in der Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz der Landeshauptstadt Düsseldorf“, betonte Feuerwehrdezernent Zaum. „Neben der Einsatzbereitschaft investieren sie unzählige Stunden in Aus- und Fortbildungen, oft in ihrer Freizeit. Dafür danke ich allen Einsatzkräften, hauptamtlich wie ehrenamtlich, für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Zahlen belegen: Steigende Einsatzzahlen im Rettungsdienst

Der Jahresbericht 2023 präsentiert ein deutliches Bild: Die Feuerwehr rückte im vergangenen Jahr zu insgesamt 163.525 Einsätzen aus, davon 148.756 im Bereich Rettungsdienst. Dies entspricht einem Anstieg von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Zahl der Notfalleinsätze mit Notarztbeteiligung stieg auf 24.095.

Führungsdienst „Freiwillige Feuerwehr“: Enge Verzahnung im Einsatzfall

Um die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräften weiter zu optimieren, wurde vor über einem Jahr der Führungsdienst „Freiwillige Feuerwehr“ etabliert. „Dieser hat sich bereits in zahlreichen Situationen bewährt und stellt sicher, dass im Einsatzfall alle Hand in Hand arbeiten“, erklärt Carsten Hahn, stellvertretender Feuerwehrchef. „Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind nicht nur in Düsseldorf unverzichtbar, sondern auch Teil der einzigen deutschen Einheit zur Waldbrandbekämpfung im europäischen Katastrophenschutz.“

Zehn Standorte im gesamten Stadtgebiet

Die zehn Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und verfügen über eine moderne Fahrzeugflotte, die auf die jeweiligen Anforderungen vor Ort abgestimmt ist. So sind beispielsweise in den Einheiten mit hohem Forstanteil spezielle Fahrzeuge für die Vegetationsbrandbekämpfung vorhanden.

Jede Einheit der Freiwilligen Feuerwehr ist im Rahmen der Gefahrenabwehr für spezielle Aufgaben ausgebildet. Dies ermöglicht es, auf die steigenden Anforderungen schnell und effektiv zu reagieren.

Für den Bereich Feuerwehr dokumentierte der Einsatzleitrechner 14.769 (2022: 14.418) Alarmierungen, davon 4.295 (2022: 3.981) Brandeinsätze.

Die weiteren Zahlen im Detail:

Alarmierungen:

Gesamt: 163.525 (2022: 156.170)

Feuerwehr: 14.769 (2022: 14.418)

Brandeinsätze:

insgesamt: 4.295 (2022: 3.981) Großbrände: 23 (2022: 19) Wohnungsbrände: 1.360 (2022: 1.190) Heimrauchmelder: 588 (2022: 608) Vegetationsbrände: 156 (2022: 156) Fahrzeugbrände: 148 (2022: 140) Überörtliche Hilfe: 11 (2022: 5)



Technische Hilfeleistung:

insgesamt: 7.395 (2022: 7.241) Verkehrsunfälle: 130 (2022: 105) Menschen in Notlagen: 2.502 (2022: 2.089) Tiere in Notlagen: 1.780 (2022: 2.052) Wasser- /Sturmschäden: 1.026 (2022: 1.200) Sonstige Einsätze Unterstützung Rettungsdienst/ Krankentransport: 2.230 (2022: 2.534) Sonstige Einsätze: 849 (2022: 662)



Rettungsdienst:

insgesamt: 148.756 (2022: 141.752) Krankentransport: 41.197 (2022: 44.996) Notfälle: 107.559 (2022: 96.756) darunter Notfälle mit Notärztin/Notarzt: 24.095 (2022: 23.157) Intensivverlegungen: 6.094 (2022: 4.850) Infektionstransporte: 2.193 (2022: 5.862)



Die Leitstellendisponenten nahmen 2023 insgesamt 472.503 (2022: 396.785) Telefonanrufe entgegen. Darunter 201.450 (2022: 186.042) Notrufe, die über die Notrufnummer 112 eingingen. Ein Anrufender musste im Durchschnitt rund 10 Sekunden (2022: 7,1 Sekunden) warten, bis ein Disponent frei war und das Gespräch annehmen konnte. Im Jahresdurchschnitt bearbeiteten die Feuerwehrmitarbeitenden alle 3,2 Minuten (2022: 3,4 Minuten) einen Einsatz in der Leitstelle.

Jeden Tag leisten 181 Einsatzkräfte ihren Dienst für die Menschen in der Stadt. Tagesabhängig kommen bis zu 68 weitere Einsatzkräfte der Partner im Rettungsdienst sowie Notärzte dazu, um schnelle Hilfe zu leisten. Im Amt 37, das die Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz zusammenfasst, arbeiten 1.073 (2022: 1.148) Mitarbeitende, davon 75 (2022: 73) Frauen. Bei den zehn Freiwilligen Feuerwehren gibt es 414 (2022: 386) aktive Mitglieder, davon 55 (2022: 40) Frauen.