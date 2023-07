Düsseldorf

Fett Weinbar in Düsseldorf am Samstag, 22. Juli – alle Fotos

22. Juli 2023

Erst auf die Kirmes, dann in die Fett Weinbar: Einige Gäste dürften diesem Plan am Samstag erfolgreich gefolgt sein. So gestaltete sich der Abschluss des Tages mal wieder prächtig. Wir zeigen die Fotos.