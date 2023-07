Düsseldorf

Fett Weinbar am Donnerstag, 6. Juli: „So geht Afterwork!“, alle Fotos

7. Juli 2023

Das Wochenende in greifbarer Nähe, feierten die Düsseldorfer Nachtschwärmer am Donnerstag erstmal den Start in den letzten Arbeitstag. Wohl dem, der zur Zeit Urlaub hat – hier durfte man entsprechend länger wachbleiben.