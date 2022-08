Düsseldorf

Elephant Bar am Samstag: Kühle Cocktails, coole Gäste

14. August 2022

Was für eine Nacht in der Elephant Bar: Von der Sonne geküsst und gut durchgebraten zog es so einige Nachtschwärmer in die kühle Cocktailbar, um den Samstagabend stilvoll zu zelebrieren.