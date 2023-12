Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Elephant Bar am Samstag, 23. Dezember 2023 – die schönsten Fotos

24. Dezember 2023

Die Elephant Bar inmitten der Düsseldorfer Altstadt verwandelte sich am Samstag bereits in eine herrlich festliche Rentier-Bar, wo nicht nur Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitz und Rudolph ihr Glück in roten Nasen fanden.