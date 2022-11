Elephant Bar am Samstag, 19. November – alle Fotos

Immer wieder genial: Die Samstagnacht in der "Elephant Bar". Wir zeigen die Fotos. Foto: Tonight.de / J. Sammer Am Samstag trafen sich wieder zahlreiche Nachtschwärmer in der Elephant Bar. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch hier wurde die Nacht durchgefeiert. Foto: Tonight.de / J. Sammer Einige Drinks später... Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen die Highlights der Nacht. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Der Samstag in der „Elephant Bar“ in Düsseldorf ist zum Tröten schön: Egal ob als Erholungsurlaub vom Vorweihnachtsstress, oder als Wohnzimmer am Wochenende, diese Bar hat längst die Herzen zahlreicher Düsseldorfer erobern können. Wir zeigen die schönsten Bilder vom 19. November 2022.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<