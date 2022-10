Düsseldorf

Elephant Bar am Freitag: Kühle Cocktails, heiße Fotos

15. Oktober 2022

Wer zum Start ins Wochenende auf warme Gedanken kommen will, der hält in der Elephant Bar an: Nirgendwo sonst ist der Alltagsstress so schnell vergessen, wie hier. Wir zeigen die Foto-Highlights vom Freitag, dem 14. Oktober 2022.