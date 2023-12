Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Elephant Bar am Freitag, 8. Dezember – beste Vibes zum Start ins Wochenende!

9. Dezember 2023

"Hup, thwo, three, four!" – Munter schreiten durch die Flur, Elefanten mit Bravour. Unser Fotograf hat sich dem Elefantenmarsch angeschlossen und liefert hier die schönsten Bilder des Abends in der Elephant Bar.