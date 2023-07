Düsseldorf

Elephant Bar am Freitag, 30. Juni: Partytime mit Foto-Garantie!

1. Juli 2023

Ein wunderschöner Abend in der Elephant Bar: Entspannte Leute, gewohnt leckere Drinks und super Musik – was will man mehr? Fotos? Na klar, die legen wir euch noch obendrauf!