Elephant Bar am Freitag, 24. November: So schön wurde ins Wochenende reingefeiert

Die Elephant Bar in der Düsseldorfer Altstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer. Am Freitagabend war es dort wieder besonders voll. Viele von euch haben den Start des Wochenendes mit einem kühlen Getränk und guter Musik herbeigefeiert. Unser Fotograf hat all seine Foto-Highlights mitgebracht.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<