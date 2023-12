Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Elephant Bar am Freitag, 15. Dezember: The Most Wonderful Time Of The Year – alle Fotos

16. Dezember 2023

Elefantastischer Start ins Wochenende: In der Elephant Bar in Düsseldorf wurde die schönste Zeit des Jahres ausgiebig zelebriert. Unser Fotograf hat vorbeigeschaut und den Abend für euch festgehalten.