Elephant Bar am 2. September – das sind die besten Fotos vom Freitag

Neigt sich der Sommer dem Ende zu? Wir hoffen nicht! Die Erfrischung ist an diesem Wochenende auf jeden Fall noch nötig. Kaum eine Adresse in der Altstadt ist dafür so gut wie die Elephant Bar. Das sind die Fotos vom Freitag.

Viel los in der Elephant Bar am Freitagabend. Foto: Tonight.de / J. Sammer Es wurde um die Wette gestrahlt bei der Vorfreude auf das Wochenende. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit den Bildern der Nacht! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<