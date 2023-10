Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Weltkriegsbombe in Düsseldorf entdeckt – 2000 Menschen mussten evakuiert werden

27. Oktober 2023

Rund 2000 Menschen aus Düsseldorf mussten am Donnerstagabend wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen. Am späten Abend konnten sie in ihre Häuser zurückkehren.