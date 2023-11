Düsseldorfer Attraktion öffnet nach Millionen-Sanierung – diese Highlights erwarten euch

Große Eröffnung in Düsseldorf: Nach vierjähriger Sanierung und Gebäudeerweiterung öffnet das Schumann-Haus ab Freitag (1. Dezember) seine Pforten. Das Haus an der Bilker Straße 15 dient nun als Museum zu Ehren des weltberühmten Musikerehepaars Clara und Robert Schumann. Für die Umbauarbeiten und die Einrichtung der Kulturstätte wurden rund 7,7 Millionen Euro investiert. Das Gebäude war von 1852 bis 1855 Wohnsitz der Schumanns in Düsseldorf und konnte in seiner historischen Bausubstanz erhalten werden. Somit wird auch die bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts atmosphärisch vermittelt.

Freunde der klassischen Musik können sich im neu entstandenen Museum auf zunächst rund 100 Exponate aus der über 1000 Objekte umfassenden Schumann-Sammlung der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie auf zahlreiche Inszenierungen und Interaktionsmöglichkeiten freuen. Insgesamt 225 Quadratmeter stehen als Ausstellungsfläche zur Verfügung. Es werden dort fast ausschließlich Originalexponate gezeigt. Zudem werden die Musikhandschriften, Familien- und Künstlerbriefe sowie Erinnerungsstücke regelmäßig ausgetauscht, sodass sich Besuchern immer wieder ein neues Museumserlebnis bietet. Mit einem großen Begleitprogramm soll dieses Wochenende (1. Dezember bis 3. Dezember) die Eröffnung gefeiert werden.

Diese Highlights erwarten euch am Eröffnungswochenende im Schumann-Haus

Zum Programm gehören Konzerte, Rezitationen, Impulsvorträge zur Entstehung des Schumann-Hauses, Führungen durch die Ausstellungen des Heinrich-Heine-Instituts („Romantik und Revolution“ und „Dichter? Liebe!“), musikalische Stadtrundgänge, Filmvorführungen und Mitmachangebote.

Ein Überblick über die angebotenen Punkte:

Freitag, 1. Dezember, 11 und 16 Uhr : „Willkommen bei den Schumanns“. Impulsvortrag zum Schumann-Haus (Heinrich-Heine-Institut, Bilker Straße 12-14, Lesesaal)

: „Willkommen bei den Schumanns“. Impulsvortrag zum Schumann-Haus (Heinrich-Heine-Institut, Bilker Straße 12-14, Lesesaal) Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr: Chor-Konzert des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e. V. mit Rezitation durch das „Schumann-Paar“ Julia Goldberg und Joscha Baltha (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9)

Chor-Konzert des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e. V. mit Rezitation durch das „Schumann-Paar“ Julia Goldberg und Joscha Baltha (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9) Samstag, 2. Dezember, 11 Uhr: Konzert von Schülerinnen und Schülern der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf und Lesung aus Texten von Clara Schumann. Rezitation: Julia Goldberg (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9)

Konzert von Schülerinnen und Schülern der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf und Lesung aus Texten von Clara Schumann. Rezitation: Julia Goldberg (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9) Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr: Auftritt von Grundschülern der SingPause Düsseldorf (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9)

Auftritt von Grundschülern der SingPause Düsseldorf (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9) Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr: Feierliches Abschlusskonzert von Studierenden der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9)

Schumann-Haus in Düsseldorf: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Am Eröffnungswochenende ist der Eintritt frei. Danach beträgt der Eintritt für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Außerdem ist der Eintritt in der Happy Hour ab 16 Uhr und an Sonntagen kostenfrei.

Das Kombiticket inklusive Zutritt zum Heinrich-Heine-Institut (gegenüber, Hausnummer 12-14) kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt drei Euro. Für Kinder und Jugendliche ist es kostenfrei.

Die Kosten für Führungen sind wie folgt gestaffelt:

Schnupperführung: 30 Euro (30 Minuten)

Führung: Willkommen bei den Schumanns: 60 Euro (eine Stunde)

Doppelführung Willkommen auf der Straße der Romantik & Revolution (Schumann-Haus & Heinrich-Heine-Institut): 90 Euro (zwei Stunden).

An diesem Wochenende gelten für die beiden Museen in der „Straße der Romantik und Revolution“ (Schumann-Haus und Heinrich-Heine-Institut) zudem Sonderöffnungszeiten von jeweils 10 bis 19 Uhr.

Besucht werden kann das Musikmuseum danach regulär dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.