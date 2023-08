Neubau in Heerdt mit sechs Etagen: In Düsseldorf entsteht ein goldenes Hotel

Der Düsseldorfer Stadtteil Heerdt wird um eine Attraktion reicher: Im linksrheinischen Teil der Landeshauptstadt soll ein neues Hotel entstehen. Vor allem die Farbe des neuen Hotels sorgt bereits vor Baubeginn für rege Diskussionen.

Denn wäre das Hotel lediglich ein sechsstöckiges Gebäude mit 80 Zimmern, einem Restaurant und mehreren Konferenzräumen, dürfte der Aufschrei nicht so groß sein. Da aber als Farbe für die Außenfassade ein mattes Gold veranschlagt wurde, dürfte klar sein, dass das Hotel die Blicke auf sich ziehen wird.

Bau des goldfarbenen Hotels in Düsseldorf-Heerdt dürfte bald beginnen

Bis dahin aber ist es noch ein langer Weg. Denn aktuell stehen auf dem Grundstück noch Garagen, die zuvor abgerissen werden müssen. Neu sind die Pläne aber keinesfalls, denn bereits seit fünf Jahren liegen die Pläne für den Bau bereit. Weil diese in der Zwischenzeit aber verjährt sind, musste nun ein neuer Antrag gestellt werden.

Diesem stimmten im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung neun Stimmen zu, sechs waren dagegen, sechs weitere enthielten sich. Nicht jeder scheint also von den Plänen eines goldenen Hotels in Heerdt begeistert. Die Anträge zur Befreiung von Bebauungsplänen aber sind alle genehmigt worden. So dürfte der Bau bald begonnen werden.