Düsseldorf: Marokko-Fans feiern Einzug ins WM-Halbfinale – Fotos

„Es ist ein Traum für uns“! So schilderte es ein marokkanischer Fußballfan der Deutschen Presse Agentur (dpa) am Freitagabend. Die marokkanische Nationalelf erreichte als erstes Team Afrikas ein WM-Halbfinale.

Für die marokkanischen Fußballfans gibt es daher nach dem Einzug der Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Halbfinale kein Halten mehr: Auch in Düsseldorf feierten Menschen am Samstagabend das 1:0 gegen Portugal mit Fahnen, Bengalos und Trikots. Die Fotos vom Abend.

Marokko-Fans feiern nach dem 1:0 Sieg ihrer Mannschaft ausgelassen. Vereinzelt kommen auch Bengalos und Böller seitens der Fans zum Einsatz. Die Polizei zieht positive Bilanz – es sei zu keinen Ausschreitungen gekommen. Um die 2000 Menschen versammelten sich in den Straßen.

Düsseldorf: Marokko-Fan-Massen um Hauptbahnhof und Ellerstraße

Pure Freude für die Fans der marokkanischen Fußball-Fans: Nach dem Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar haben am Samstag zahlreiche Fans in mehreren Städten von NRW zum Teil ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz.

