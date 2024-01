Wegen 24-fachen Mordversuchs: Düsseldorfer muss sich vor Gericht verantworten

Ab dem heutigen Mittwoch (10. Januar) steht ein Mann wegen einer besonders schweren Tat vor dem Düsseldorfer Landgericht: Dem 65-Jährigen wird vorgeworfen, am 22. Juli 2023 in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Kleidungsstücke aufgehäuft und in Brand gesetzt zu haben. Danach soll er die Wohnung verlassen haben. Noch am selben Tag stellte sich der Angeklagte der Polizei.

Wie der WDR berichtet, sei dem Mann laut der Staatsanwaltschaft klar gewesen, dass das gelegte Feuer auch auf andere Wohnungen im Haus übergreifen könnte. Er habe damit den Tod der Hausbewohner in Kauf genommen. Zudem habe der 65-Jährige gewusst, dass ein Nachbar im ersten Stock aufgrund einer schweren Lungenerkrankung nicht im Stande sein würde, sich selbst im Notfall zu retten.

Mehrfamilienhaus war nach Brand unbewohnbar

Dem Düsseldorfer werden vor Gericht daher schwere Brandstiftung und 24-facher Mordversuch vorgeworfen. Nicht alle Bewohner konnten während des verheerenden Brandes im vergangenen Jahr das Gebäude selbstständig verlassen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Flammen und dichter Rauch quollen während des Einsatzes aus dem Wohnhaus und erschwerten so die Arbeit der Rettungskräfte.

Einige Hausbewohner mussten zudem vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach dem Brand war das Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar.

Tatmotiv des Angeklagten unklar

Warum der 65-jährige Mann das Feuer legte, ist noch unklar. Laut WDR habe der Angeklagte erklärt, der Tat sei ein Streit vorausgegangen.

Im Prozess sind vier Verhandlungstage bis zum 25. Januar angelegt.