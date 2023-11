Düsseldorf: Karstadt-Sport-Abriss soll Platz für neues Hotel mit Skybar schaffen

Nach der Karstadt-Pleite musste sich die Düsseldorfer City auch vom Ableger Karstadt Sports verabschieden. Um die Zukunft des Gebäudes an der Tonhallenstraße ist es daraufhin zunächst still geworden. Doch nun gibt es Pläne darüber, was mit dem Grundstück passieren soll. Diesen nach soll das ehemalige Warenhaus für Sportartikel abgerissen werden und auf der freigewordenen Fläche ein neues Hotel entstehen.

Am Freitag (24. November) beschäftigte sich die zuständige Stadtverwaltung 1 in einer Anhörung als erstes Gremium mit den Plänen. Anschließend soll am Mittwoch (29. November) der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Erteilung des Vorbescheids zustimmen. Aus der Bauanfrage geht hervor, dass auf dem Grundstück ein achtgeschossiges Hotel mit knapp 200 Zimmern geplant ist. Für die siebte Etage ist eine Skybar mit Dachterrasse vorgesehen.

So sehen die Pläne für den Hotel-Neubau in Düsseldorf aus

„Da die Vorgaben des Bebauungsplans und des Fluchtlinienplans eingehalten werden und sich die Planung nach dem Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügt“, sei das Vorhaben aus Sicht der Verwaltung planungsrechtlich zulässig. Ebenso ist eine Hotelnutzung im Kerngebiet der Stadt zulässig. Auch würden die Auflagen zur Bepflanzung in den Plänen des Neubaus erfüllt werden. Darüber hinaus wären für das Hotel keine Befreiungen und Ausnahmen erforderlich.

>>Skandinavische Kaffeehaus-Kette Espresso House eröffnet ihre erste Filiale in Düsseldorf<<

Mit dem neuen Gebäude würde in Düsseldorf kein neuer Hochpunkt wie andernorts entstehen. So beträgt die geplante Höhe für das Hotel etwa 26 Meter (Höhe der Technikaufbauten rund 27 Meter). Somit liegt es zwischen 80 Zentimeter bis 7,50 Meter unterhalb der prägenden Höhe des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes am Wehrhahn im Baublock nebenan.

Bis auf einen begrünten Bereich im Innenhof soll das Grundstück für das geplante Hotel vollständig bebaut werden. Für die Dachterrasse sind eine Photovoltaikanlage und eine ausgiebige Begrünung geplant. Ein drei Meter hoher Baum soll zusätzlich im Hofbereich gepflanzt werden. Stellplätze für Autos können im Parkhaus an der Liesegangstraße gesichert werden. Zudem sind zur Förderung der Fahrradmobilität eine Fahrradstation mit E-Bike-Lademöglichkeit sowie eine kleine Werkstatt geplant.