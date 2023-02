Düsseldorf

Die Toten Hosen in Düsseldorf: alle Bilder vom Benefiz-Konzert im PSD Bank Dome

25. Februar 2023

Um Spenden für die Erdbeben-Opfer in Syrien und der Türkei zu sammeln, haben die Toten Hosen ein Benefizkonzert in Düsseldorf gespielt. Wir zeigen euch den Abend in Bildern.